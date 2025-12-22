Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины эвакуировали почти 147 тысяч человек из прифронтовых районов - РИА Новости, 22.12.2025
09:07 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063742926.html
Власти Украины эвакуировали почти 147 тысяч человек из прифронтовых районов
Власти Украины эвакуировали почти 147 тысяч человек из прифронтовых районов - РИА Новости, 22.12.2025
Власти Украины эвакуировали почти 147 тысяч человек из прифронтовых районов
Почти 147 тысяч человек эвакуированы с июня из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T09:07:00+03:00
2025-12-22T09:07:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
харьковская область
херсонская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
херсонская область
в мире, донецкая народная республика, харьковская область, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Власти Украины эвакуировали почти 147 тысяч человек из прифронтовых районов

На Украине с 1 июня из прифронтовых районов эвакуировали почти 147 тысяч человек

© РИА Новости / Мария МарикянВолонтеры помогают эвакуироваться маломобильным людям
Волонтеры помогают эвакуироваться маломобильным людям - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Волонтеры помогают эвакуироваться маломобильным людям. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Почти 147 тысяч человек эвакуированы с июня из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.
"С 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области эвакуированы почти 147 тысяч человек, среди них более 16,5 тысячи детей и более 5 тысяч человек с ограниченной мобильностью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Уточняется, что больше всего граждан – 92,4 тысячи человек – эвакуированы с подконтрольной ВСУ части ДНР, более 35 тысяч – из Днепропетровской области, более 4,4 тысячи – из Сумской, 8,3 тысячи – из Харьковской, более 6,5 тысячи – из подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Национальный флаг на здании города Винница, Украина - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска
26 июля, 19:00
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
