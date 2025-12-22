Власти Украины эвакуировали почти 147 тысяч человек из прифронтовых районов

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Почти 147 тысяч человек эвакуированы с июня из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.
"С 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области эвакуированы почти 147 тысяч человек, среди них более 16,5 тысячи детей и более 5 тысяч человек с ограниченной мобильностью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Уточняется, что больше всего граждан – 92,4 тысячи человек – эвакуированы с подконтрольной ВСУ части ДНР, более 35 тысяч – из Днепропетровской области, более 4,4 тысячи – из Сумской, 8,3 тысячи – из Харьковской, более 6,5 тысячи – из подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.