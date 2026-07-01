Каракаш возглавил УНИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Милан Каракаш назначен на пост главного тренера казанского УНИКСа.
- Контракт с Каракашем рассчитан на сезон-2026/27 с возможностью продления еще на год.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Хорват Милан Каракаш назначен на пост главного тренера казанского УНИКСа, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба.
Контракт с 45-летним Каракашем рассчитан на сезон-2026/27 с возможностью продления еще на год. Ранее хорват работал первым ассистентом соотечественника Велимира Перасовича. В среду клуб объявил об уходе специалиста после пяти лет работы.
"Рассчитываем, что опыт развития молодых талантов, помноженный на глубокое понимание возможностей казанского коллектива, позволит новому главному тренеру УНИКСа сохранить высокий уровень игры и продолжить борьбу за медали. В добрый путь, Милан", - говорится в сообщении.
Под руководством Перасовича казанский клуб впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2023 году, дважды завоевал серебряные (2024, 2026) и бронзовые (2022, 2025) медали. В 2024 году УНИКС впервые выиграл регулярный чемпионат, а Перасович был признан тренером года. В 2022, 2023 и 2026 годах хорват руководил одной из команд на Матче всех звезд лиги.
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