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ЦСКА подписал контракт с экс-игроком "Коламбуса" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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16:15 01.07.2026 (обновлено: 16:50 01.07.2026)
ЦСКА подписал контракт с экс-игроком "Коламбуса"

ЦСКА заключил контракт с бывшим хоккеистом "Коламбуса" Замулой

© Фото : Соцсети ХК "Филадельфия Флайерс"Егор Замула
Егор Замула - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Соцсети ХК "Филадельфия Флайерс"
Егор Замула. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦСКА заключил трехлетний контракт с защитником Егором Замулой.
  • Права на Замулу ЦСКА получил в результате обмена с нижегородским "Торпедо", отдав права на нападающего Георгия Меркулова и денежную компенсацию.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московский ЦСКА заключил контракт с защитником Егором Замулой, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано на три года - до конца сезона-2028/29.
Ранее ЦСКА получил права на Замулу в результате обмена с нижегородским "Торпедо". Московская команда отдала взамен права на нападающего Георгия Меркулова и денежную компенсацию. Президент армейцев Игорь Есмантович в разговоре с РИА Новости заявил, что лично был заинтересован в возвращении Замулы в Россию.
Замуле 26 лет, в январе защитник подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" на один сезон. Всего россиянин сыграл 188 матчей и набрал 43 очка (8 голов + 35 передач) в НХЛ в составе клубов "Филадельфия Флайерз" и "Коламбус". Также на его счету серебряная медаль молодежного чемпионата мира 2020 года.
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ХоккейСпортРоссияИгорь ЕсмантовичЕгор ЗамулаКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
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