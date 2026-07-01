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ЦБ не видит оснований говорить о переохлаждении экономики России - РИА Новости, 01.07.2026
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10:03 01.07.2026 (обновлено: 10:33 01.07.2026)
ЦБ не видит оснований говорить о переохлаждении экономики России

Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики России

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны.
  • Во втором квартале 2026 года возможно усиление давления на цены со стороны спроса.
  • Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны, при этом из перегрева она, вероятно, вышла еще в первом квартале, говорится в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
"Все участники согласились, что имеющиеся данные не давали оснований говорить о переохлаждении экономики. Для него были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается", - говорится в резюме.
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Там сообщается, что отдельные участники также отмечали, что во втором квартале 2026 года оживление потребительского спроса, увеличение бюджетного импульса и замедление снижения напряженности на рынке труда могут указывать на то, что давление на цены со стороны спроса может вновь усилиться.
"Большинство участников считали, что положительный разрыв выпуска (перегрев экономики – ред.) закрылся в первом квартале 2026 года", - также отмечается в документе. Как пишет регулятор, на это указывало снижение многих показателей устойчивого роста цен до уровней, близких к 4% с сезонной корректировкой в пересчете на годовое значение. При этом некоторые участники считали, что разрыв еще полностью не закрылся. По их оценке, как указал ЦБ, устойчивое инфляционное давление оставалось выше 4%.
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых - девятый раз подряд. Президент России Владимир Путин 10 июня заявил, что инфляция в стране падает, россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.
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