ЦБ не видит оснований говорить о переохлаждении экономики России

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны.

Во втором квартале 2026 года возможно усиление давления на цены со стороны спроса.

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны, при этом из перегрева она, вероятно, вышла еще в первом квартале, говорится в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.

"Все участники согласились, что имеющиеся данные не давали оснований говорить о переохлаждении экономики. Для него были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается", - говорится в резюме.

Там сообщается, что отдельные участники также отмечали, что во втором квартале 2026 года оживление потребительского спроса, увеличение бюджетного импульса и замедление снижения напряженности на рынке труда могут указывать на то, что давление на цены со стороны спроса может вновь усилиться.

"Большинство участников считали, что положительный разрыв выпуска (перегрев экономики – ред.) закрылся в первом квартале 2026 года", - также отмечается в документе. Как пишет регулятор, на это указывало снижение многих показателей устойчивого роста цен до уровней, близких к 4% с сезонной корректировкой в пересчете на годовое значение. При этом некоторые участники считали, что разрыв еще полностью не закрылся. По их оценке, как указал ЦБ , устойчивое инфляционное давление оставалось выше 4%.