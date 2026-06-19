Набиуллина не исключила пауз в процессе снижения ключевой ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решения Банка России по ключевой ставке должны смотреть в будущее, заявила Эльвира Набиуллина.
- По ее словам, в процессе снижения ставки могут быть паузы.
- Они необходимы для оценки эффекта предыдущих решений, объяснила глава ЦБР.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Решения Банка России по ключевой ставке должны смотреть в будущее, могут быть паузы в процессе снижения ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, но в этот раз всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых. Также ЦБ сохранил умеренно мягкий сигнал, что будет оценивать целесообразность снижения на ближайших заседаниях.
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"Денежно-кредитная политика воздействует на экономику и цены с определенными лагами, и поэтому наши решения должны быть вперед смотрящими, ориентированными на будущее. Подчеркну, что ни дальнейшее снижения ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными. Нам могут потребоваться паузы, чтобы оценить всю поступающую информацию и эффект наших предыдущих решений ", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
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