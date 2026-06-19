Банк России снизил ключевую ставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России опустил ключевую ставку до 14,25% годовых.
- Аналитики ожидали снижения показателя из-за замедления инфляции, охлаждения экономики, крепкого рубля и ослабления инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Центробанк опустил ключевую ставку до 14,25% годовых.
"Совет директоров Банка России <...> принял решение снизить <...> ставку на 25 базисных пунктов", — говорится в заявлении регулятора.
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
13 февраля, 13:48
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение показателя до 14% из-за замедления инфляции, охлаждения экономики, крепкого рубля и ослабления инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса.
Ранее эксперты рассказали, стоит ли ожидать резкого снижения ставок на ипотеку вслед за смягчением Центробанком денежно-кредитной политики.
Как менялась ключевая ставка
- В июне 2025-го впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле установили на уровне 18%, в сентябре — 17%, в октябре — 16,5%, в декабре — 16%, в феврале 2026-го — 15,5%, в марте — 15%, а в апреле — 14,5%.
- До этого регулятор снижал ее в сентябре 2022 года — до 7,5%.
- В середине 2023-го Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
- В июле 2024 года ставку подняли на два процентных пункта — до 18%.
- В сентябре того же года к ней добавили еще процентный пункт, а в октябре повысили на два — до рекордного 21%. На историческом максимуме показатель продержался более семи месяцев.