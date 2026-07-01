Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Солнце произошла вспышка высшего уровня X.
- Ранее ученые предупреждали о резком усилении солнечной активности.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка высшего балла, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
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"Вот и первая X вспышка", — говорится в публикации исследовательского центра в Telegram-канале.
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За прошлые сутки на звезде зафиксировали 17 подобных явлений, но с меньшим баллом. Двум из них присвоили уровень M. Как поясняли ученые, на космическом объекте образовалась крупная группа пятен, которая направлена на Землю.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки делят на пять классов: A, B, C, уровня M и X. Они могут вызывать магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные волнения вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить территорию, где можно увидеть полярные сияния. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока нет.
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