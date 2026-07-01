На Солнце произошла вспышка высшего уровня

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки делят на пять классов: A, B, C, уровня M и X. Они могут вызывать магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные волнения вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.