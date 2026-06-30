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Ученые сообщили о резком усилении активности Солнца - РИА Новости, 30.06.2026
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10:27 30.06.2026 (обновлено: 15:37 30.06.2026)
Ученые сообщили о резком усилении активности Солнца

Ученые ИКИ: за сутки на Солнце произошли 17 вспышек, в том числе две сильные

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramКрупная вспышка на Солнце
Крупная вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Крупная вспышка на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки на Солнце зафиксировали 17 вспышек, в том числе две сильные.
  • В крупнейшей группе солнечных пятен, направленной на Землю, возможны вспышки высшего балла.
  • Ученые отмечают, что математическое моделирование для прогнозирования поведения сложной магнитной структуры практически бессильно.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Солнечная активность резко усилилась — за сутки произошли 17 вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Со вчерашнего дня на звезде начала резко раскручиваться вспышечная спираль. За сутки по московскому времени зарегистрировано 17 вспышек (днем ранее их было восемь, а еще днем ранее — пять). Сегодня утром была взята планка уровня M (произошли первые два таких события), и непокоренным остается только высший порог X", — говорится в Telegram-канале учреждения.
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Астрономы сравнили наблюдаемую сейчас крупнейшую активную область с группой пятен 4366, которая в феврале произвела пять вспышек высшего класса, включая самую мощную в этом году — уровня X8.1.
"На этом фоне то, что у крупнейшей области года, находящейся сейчас точно напротив Земли, пока нет в активе ни одного такого события, выглядит скорее парадоксом, чем правилом. Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время", — считают в лаборатории.
По словам ученых, активная область состоит из двух групп пятен, которые образуют единую магнитную структуру, что позволяет им сбрасывать излишки энергии друг другу. Но в то же время это огромный резервуар, способный накопить энергию для исключительно мощного взрыва, отмечают в лаборатории.
"Математическое моделирование для таких сложных структур практически бессильно, особенно с учетом того, что девять десятых этого магнитного айсберга находится под поверхностью Солнца и скрыто от глаз. Ситуация может развиваться практически по любому сценарию", — заключили астрономы.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Во время сильных бурь возможны нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
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СолнцеЗемляРоссийская академия наук
 
 
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