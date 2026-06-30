Ученые сообщили о резком усилении активности Солнца

Краткий пересказ от РИА ИИ За сутки на Солнце зафиксировали 17 вспышек, в том числе две сильные.

В крупнейшей группе солнечных пятен, направленной на Землю, возможны вспышки высшего балла.

Ученые отмечают, что математическое моделирование для прогнозирования поведения сложной магнитной структуры практически бессильно.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Солнечная активность резко усилилась — за сутки произошли 17 вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Со вчерашнего дня на звезде начала резко раскручиваться вспышечная спираль. За сутки по московскому времени зарегистрировано 17 вспышек (днем ранее их было восемь, а еще днем ранее — пять). Сегодня утром была взята планка уровня M (произошли первые два таких события), и непокоренным остается только высший порог X", — говорится в Telegram-канале учреждения.

Астрономы сравнили наблюдаемую сейчас крупнейшую активную область с группой пятен 4366, которая в феврале произвела пять вспышек высшего класса, включая самую мощную в этом году — уровня X8.1.

"На этом фоне то, что у крупнейшей области года, находящейся сейчас точно напротив Земли, пока нет в активе ни одного такого события, выглядит скорее парадоксом, чем правилом. Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время", — считают в лаборатории.

По словам ученых, активная область состоит из двух групп пятен, которые образуют единую магнитную структуру, что позволяет им сбрасывать излишки энергии друг другу. Но в то же время это огромный резервуар, способный накопить энергию для исключительно мощного взрыва, отмечают в лаборатории.

"Математическое моделирование для таких сложных структур практически бессильно, особенно с учетом того, что девять десятых этого магнитного айсберга находится под поверхностью Солнца и скрыто от глаз. Ситуация может развиваться практически по любому сценарию", — заключили астрономы.