На Солнце образовалась самая крупная в 2026 году группа пятен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа пятен 4478, которая сейчас выходит с обратной стороны Солнца на видимую, стала самой крупной в 2026-м, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Группа пятен 4478, которая сейчас выходит с обратной стороны Солнца на видимую, стала самой крупной в этом году, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На данный момент ее площадь составляет почти 1200 единиц (точное значение — 1190)", — говорится в Telegram-канале учреждения.
Предыдущим рекордсменом стала группа 4366, которую зафиксировали в феврале: она стала причиной вспышки X8.1, а ее максимальная площадь достигла 1100 единиц.
"Фактической активности в области при этом пока нет.<...> Иногда отсюда в космос вылетают слабые облака плазмы (одно прилетит к Земле 30 июня, еще одно — 1 июля)," — рассказали в лаборатории.
Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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