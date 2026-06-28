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На Солнце образовалась самая крупная в 2026 году группа пятен - РИА Новости, 28.06.2026
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Наука
 
12:59 28.06.2026 (обновлено: 14:43 28.06.2026)
На Солнце образовалась самая крупная в 2026 году группа пятен

Группа пятен 4478 на Солнце выросла до максимального в 2026 году размера

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramНа Солнце образовалась самая крупная в 2026 году группа пятен
На Солнце образовалась самая крупная в 2026 году группа пятен - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
На Солнце образовалась самая крупная в 2026 году группа пятен
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа пятен 4478, которая сейчас выходит с обратной стороны Солнца на видимую, стала самой крупной в 2026-м, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Группа пятен 4478, которая сейчас выходит с обратной стороны Солнца на видимую, стала самой крупной в этом году, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"На данный момент ее площадь составляет почти 1200 единиц (точное значение — 1190)", — говорится в Telegram-канале учреждения.
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Предыдущим рекордсменом стала группа 4366, которую зафиксировали в феврале: она стала причиной вспышки X8.1, а ее максимальная площадь достигла 1100 единиц.
"Фактической активности в области при этом пока нет.<...> Иногда отсюда в космос вылетают слабые облака плазмы (одно прилетит к Земле 30 июня, еще одно — 1 июля)," — рассказали в лаборатории.
Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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