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В Петербурге возбудили дело после нападения пьяной женщины на фельдшера - РИА Новости, 01.07.2026
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18:55 01.07.2026
В Петербурге возбудили дело после нападения пьяной женщины на фельдшера

В Петербурге возбудили дело после того, как женщина ударила фельдшера бутылкой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи, ударив его бутылкой по голове.
  • СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
  • Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после того, как пьяная женщина ударила фельдшера скорой медицинской помощи бутылкой по голове, сообщает городское ГСУСК РФ.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что инцидент произошел минувшей ночью на площади Искусств, где женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на фельдшера бригады скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову. По предварительным данным, 40-летняя женщина ударила медработника стеклянной бутылкой по голове. В результате нападения 25-летний фельдшер был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Нападавшую задержали и передали в отдел полиции.
"По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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