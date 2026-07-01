В Петербурге возбудили дело после нападения пьяной женщины на фельдшера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи, ударив его бутылкой по голове.
- СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
- Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после того, как пьяная женщина ударила фельдшера скорой медицинской помощи бутылкой по голове, сообщает городское ГСУСК РФ.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что инцидент произошел минувшей ночью на площади Искусств, где женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на фельдшера бригады скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову. По предварительным данным, 40-летняя женщина ударила медработника стеклянной бутылкой по голове. В результате нападения 25-летний фельдшер был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Нападавшую задержали и передали в отдел полиции.
"По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.