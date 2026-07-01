Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге

В Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера бутылкой по голове

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на фельдшера скорой помощи.

Фельдшер был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести после удара стеклянной бутылкой по голове.

Нападавшую задержали и составили в отношении нее административный протокол по статье «мелкое хулиганство», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Пьяная женщина ударила фельдшера скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге бутылкой по голове, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел минувшей ночью на площади Искусств, где женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на фельдшера бригады скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову о лежащем человеке.

"По предварительным данным, 40-летняя женщина ударила медицинского работника стеклянной бутылкой по голове. В результате нападения 25-летний фельдшер был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Нападавшую задержали и передали в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Затем дебоширку отправили в спецприемник.