Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера бутылкой по голове - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 01.07.2026
В Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера бутылкой по голове

ГУ МВД: в Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера бутылкой по голове

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на фельдшера скорой помощи.
  • Фельдшер был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести после удара стеклянной бутылкой по голове.
  • Нападавшую задержали и составили в отношении нее административный протокол по статье «мелкое хулиганство», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Пьяная женщина ударила фельдшера скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге бутылкой по голове, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел минувшей ночью на площади Искусств, где женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на фельдшера бригады скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову о лежащем человеке.
"По предварительным данным, 40-летняя женщина ударила медицинского работника стеклянной бутылкой по голове. В результате нападения 25-летний фельдшер был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Нападавшую задержали и передали в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Затем дебоширку отправили в спецприемник.
Как сообщает ведомство, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Обвиняемые в убийстве студента в Омске не стали отрицать вину, сообщил СК
30 июня, 14:49
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала