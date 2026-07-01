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Перасович покинул пост главного тренера УНИКСа - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Баскетбол
 
13:07 01.07.2026
Перасович покинул пост главного тренера УНИКСа

Перасович покинул пост главного тренера УНИКСа спустя пять лет работы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлавный тренер БК УНИКС Велимир Перасович
Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорват Велимир Перасович покинул должность главного тренера казанского УНИКСа.
  • В минувшем сезоне УНИКС занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и дошел до финала плей-офф, где уступил московскому ЦСКА.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Хорват Велимир Перасович покинул должность главного тренера казанского УНИКСа, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
В минувшем сезоне УНИКС занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и дошел до финала плей-офф, где уступил московскому ЦСКА со счетом 0-4 в серии.
Перасовичу 61 год. Он возглавил УНИКС в 2021 году. Под его руководством казанский клуб впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2023 году, дважды завоевал серебряные (2024, 2026) и бронзовые (2022, 2025) медали. В 2024 году УНИКС впервые выиграл регулярный чемпионат, а Перасович был признан тренером года. В 2022, 2023 и 2026 годах хорват руководил одной из команд на Матче всех звезд лиги.
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БаскетболСпортВелимир ПерасовичУНИКСЕдиная лига ВТБ
 
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