Перасович покинул пост главного тренера УНИКСа

Перасовичу 61 год. Он возглавил УНИКС в 2021 году. Под его руководством казанский клуб впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2023 году, дважды завоевал серебряные (2024, 2026) и бронзовые (2022, 2025) медали. В 2024 году УНИКС впервые выиграл регулярный чемпионат, а Перасович был признан тренером года. В 2022, 2023 и 2026 годах хорват руководил одной из команд на Матче всех звезд лиги.