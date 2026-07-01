Мостовой назвал Нагельсмана бессовестным человеком

"Немцы в числе фаворитов у меня не были с самого начала. Сейчас я в этом только лишний раз убедился. Бессовестные люди существуют везде. Когда (тренер сборной Нидерландов Рональд) Куман уходит после проигрыша, другие уходят, а Нагельсман остается. Совершенно бессовестный человек. Такой результат только из-за него. Как может в сборную Германии, которая четырежды становилась чемпионом мира, назначаться человек, который в футбол нормально никогда в жизни не играл. Это просто безобразие. А он бессовестный вместо того, чтобы взять на себя ответственность после такого провала, заявляет, что дальше будет работать. Да ты должен был прямо со стадиона уйти и уехать", - сказал Мостовой.