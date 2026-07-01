Мостовой назвал Нагельсмана бессовестным человеком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман — бессовестный человек, так как не подал в отставку после поражения от команды Парагвая на чемпионате мира.
- Сборная Германии проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1; 3:4 в серии пенальти).
- Юлиан Нагельсман заявил, что хочет продолжать работать на своей должности, несмотря на вылет с мирового первенства.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман после поражения от команды Парагвая на чемпионате мира должен был еще на поле подать в отставку и взять ответственность на себя, но он бессовестный человек, заявил РИА Новости бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
54’ • Кай Хаверц
121’ • Йозуа Киммих (П)
121’ • Джамал Мусиала (П)
121’ • Надим Амири (П)
42’ • Хулио Энсисо
121’ • Маурисио Прадо (П)
121’ • Густаво Гомес (П)
121’ • Матиас Галарса (П)
121’ • Хосе Канале (П)
"Немцы в числе фаворитов у меня не были с самого начала. Сейчас я в этом только лишний раз убедился. Бессовестные люди существуют везде. Когда (тренер сборной Нидерландов Рональд) Куман уходит после проигрыша, другие уходят, а Нагельсман остается. Совершенно бессовестный человек. Такой результат только из-за него. Как может в сборную Германии, которая четырежды становилась чемпионом мира, назначаться человек, который в футбол нормально никогда в жизни не играл. Это просто безобразие. А он бессовестный вместо того, чтобы взять на себя ответственность после такого провала, заявляет, что дальше будет работать. Да ты должен был прямо со стадиона уйти и уехать", - сказал Мостовой.
"Нагельсман понимает, что его все забудут в один день, а так он на слуху. У нас и в нашем чемпионате есть несколько таких специалистов", - отметил он.
В январе 2025 года Немецкий футбольный союз объявил о продлении соглашения с Нагельсманом до 31 июля 2028 года. Специалист возглавил команду в сентябре 2023-го, ранее он занимал пост главного тренера мюнхенской "Баварии".