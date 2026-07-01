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Мостовой назвал Нагельсмана бессовестным человеком - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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15:21 01.07.2026 (обновлено: 15:24 01.07.2026)
Мостовой назвал Нагельсмана бессовестным человеком

Мостовой: Нагельсман должен был еще на поле подать в отставку

© Фото : DFBЮлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : DFB
Юлиан Нагельсман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман — бессовестный человек, так как не подал в отставку после поражения от команды Парагвая на чемпионате мира.
  • Сборная Германии проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1; 3:4 в серии пенальти).
  • Юлиан Нагельсман заявил, что хочет продолжать работать на своей должности, несмотря на вылет с мирового первенства.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман после поражения от команды Парагвая на чемпионате мира должен был еще на поле подать в отставку и взять ответственность на себя, но он бессовестный человек, заявил РИА Новости бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
В понедельник сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1; 3:4 в серии пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Нагельсман после вылета с мирового первенства заявил, что хочет продолжать работать на своей должности.
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"Немцы в числе фаворитов у меня не были с самого начала. Сейчас я в этом только лишний раз убедился. Бессовестные люди существуют везде. Когда (тренер сборной Нидерландов Рональд) Куман уходит после проигрыша, другие уходят, а Нагельсман остается. Совершенно бессовестный человек. Такой результат только из-за него. Как может в сборную Германии, которая четырежды становилась чемпионом мира, назначаться человек, который в футбол нормально никогда в жизни не играл. Это просто безобразие. А он бессовестный вместо того, чтобы взять на себя ответственность после такого провала, заявляет, что дальше будет работать. Да ты должен был прямо со стадиона уйти и уехать", - сказал Мостовой.
"Нагельсман понимает, что его все забудут в один день, а так он на слуху. У нас и в нашем чемпионате есть несколько таких специалистов", - отметил он.
В январе 2025 года Немецкий футбольный союз объявил о продлении соглашения с Нагельсманом до 31 июля 2028 года. Специалист возглавил команду в сентябре 2023-го, ранее он занимал пост главного тренера мюнхенской "Баварии".
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ФутболСпортГерманияПарагвайРоссияЮлиан НагельсманАлександр МостовойНемецкий футбольный союзЧМ по футболу 2026Бавария
 
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