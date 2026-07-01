Матвиенко рассказала о желании встретиться с Петром I

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Матвиенко хотела бы встретиться с Петром I, названным ею «государем-реформатором».

Матвиенко также выразила желание встретиться с Екатериной II как житель Санкт-Петербурга.

Спикер Совфеда отметила, что интересуется историей и любит читать тематические книги.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что хотела бы встретиться с Петром I, если бы у нее была такая возможность.

Так политик ответила на вопрос одного из участников проекта "Поезд Памяти" о том, с кем из исторических личностей она хотела бы встретиться.

"В нашей славной общей истории, истории каждой страны множество выдающихся людей, выдающихся имен, которые ковали славу, в частности, России . Но мне очень интересны те люди, которые своей волей, своей силой совершали перемены в стране. И я бы очень хотела встретиться, например, с Петром I , которого все называли государь-реформатор, создатель новой России", - сказала Матвиенко.

И, как житель Санкт-Петербурга, сенатор отметила, что хотела бы встретиться с Екатериной II. По словам Матвиенко, это государыня, при которой произошло множество серьезных новаторских перемен.