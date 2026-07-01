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Матвиенко рассказала о желании встретиться с Петром I - РИА Новости, 01.07.2026
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19:23 01.07.2026 (обновлено: 19:32 01.07.2026)
Матвиенко рассказала о желании встретиться с Петром I

Матвиенко рассказала, что хотела бы встретиться с Петром I

© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииСпикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече со школьниками, участниками проекта "Поезд Памяти"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече со школьниками, участниками проекта Поезд Памяти - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече со школьниками, участниками проекта "Поезд Памяти"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко хотела бы встретиться с Петром I, названным ею «государем-реформатором».
  • Матвиенко также выразила желание встретиться с Екатериной II как житель Санкт-Петербурга.
  • Спикер Совфеда отметила, что интересуется историей и любит читать тематические книги.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что хотела бы встретиться с Петром I, если бы у нее была такая возможность.
Так политик ответила на вопрос одного из участников проекта "Поезд Памяти" о том, с кем из исторических личностей она хотела бы встретиться.
﻿"В нашей славной общей истории, истории каждой страны множество выдающихся людей, выдающихся имен, которые ковали славу, в частности, России. Но мне очень интересны те люди, которые своей волей, своей силой совершали перемены в стране. И я бы очень хотела встретиться, например, с Петром I, которого все называли государь-реформатор, создатель новой России", - сказала Матвиенко.
И, как житель Санкт-Петербурга, сенатор отметила, что хотела бы встретиться с Екатериной II. По словам Матвиенко, это государыня, при которой произошло множество серьезных новаторских перемен.
Спикер Совфеда пояснила, что всегда интересовалась историей, а также любила читать тематические книги.
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