"Даллас" обменял Любушкина в "Нэшвилл"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский защитник Илья Любушкин обменян из «Даллас Старз» в «Нэшвилл Предаторз».
- Вместо Ильи Любушкина и нападающего Маврика Бурка «Даллас Старз» получили выбор во втором раунде драфта 2027 года и в третьем раунде драфта 2028 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на своем сайте объявил об обмене российского защитника Ильи Любушкина в "Нэшвилл Предаторз".
Вместо россиянина и нападающего Маврика Бурка "Старз" получили выбор во втором раунде драфта 2027 года и в третьем раунде драфта 2028-го.
Любушкину 32 года, он выступал за "Даллас" два сезона. В 133 матчах регулярных чемпионатов защитник набрал 23 очка (2 гола + 21 передача) и сделал четыре передачи в 16 играх плей-офф. В НХЛ россиянин ранее выступал за "Торонто", "Анахайм", "Баффало" и "Аризону".