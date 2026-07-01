"Даллас" обменял Любушкина в "Нэшвилл"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на своем сайте объявил об обмене российского защитника Ильи Любушкина в "Нэшвилл Предаторз".

Вместо россиянина и нападающего Маврика Бурка "Старз" получили выбор во втором раунде драфта 2027 года и в третьем раунде драфта 2028-го.