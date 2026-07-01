Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тольяттинская "Лада" представила обновленный логотип и новый визуальный стиль.
- В обновленном логотипе клуба ладья получила новый акцент — органично интегрированную клюшку.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Тольяттинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" представил на сайте обновленный логотип и новый визуальный стиль.
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"Обновленный логотип "Лады" сохраняет узнаваемый образ клуба, подчеркивая уважение к его истории. В основе остается хорошо знакомая болельщикам ладья, которая получила новый акцент - органично интегрированную клюшку. Этот элемент усиливает хоккейную идентичность логотипа, сохраняя его узнаваемость и характер. При разработке были также обновлены контуры и пропорции логотипа, благодаря чему он стал более цельным, органичным и универсальным для использования на различных носителях - от игровой экипировки до цифровых платформ", - говорится в заявлении.
"Развитием новой визуальной системы стал фирменный паттерн, вдохновленный природными символами Тольятти. В его графике переплетаются силуэты Жигулевских гор и волны Жигулевского моря - образы, неразрывно связанные с городом и его характером. Они формируют современный визуальный язык клуба, подчеркивая связь "Лады" с болельщиками, родным регионом и ее стремление сохранить традиции, переосмысливая их в актуальном дизайне", - отмечается в сообщении.
В завершившемся регулярном чемпионате "Лада" заняла предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф КХЛ.
Ранее СМИ писали, что клуб может в третий раз в истории покинуть лигу из-за финансовых проблем. Как позднее сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, "Лада" предоставила финансовые гарантии на сезон-2026/27. 16 июня клуб в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию.
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