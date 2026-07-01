"Лада" представила обновленный логотип

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"Обновленный логотип "Лады" сохраняет узнаваемый образ клуба, подчеркивая уважение к его истории. В основе остается хорошо знакомая болельщикам ладья, которая получила новый акцент - органично интегрированную клюшку. Этот элемент усиливает хоккейную идентичность логотипа, сохраняя его узнаваемость и характер. При разработке были также обновлены контуры и пропорции логотипа, благодаря чему он стал более цельным, органичным и универсальным для использования на различных носителях - от игровой экипировки до цифровых платформ", - говорится в заявлении.