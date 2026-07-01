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"Рейнджерс" ведет переговоры с "Каролиной" по поводу Никишина - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Хоккей
 
02:11 01.07.2026
"Рейнджерс" ведет переговоры с "Каролиной" по поводу Никишина

"Рейнджерс" ведет переговоры с "Каролиной" по поводу Александра Никишина

© AP Photo / Candice WardХоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин в матче против "Вегас Голден Найтс"
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин в матче против Вегас Голден Найтс - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Candice Ward
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин в матче против "Вегас Голден Найтс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» ведет переговоры с «Каролиной Харрикейнз» о переходе российского защитника Александра Никишина.
  • «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина и требует взамен игрока, хотя «Рейнджерс» уже предлагали драфт-пики.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" ведет переговоры с "Каролиной Харрикейнз" по поводу перехода российского защитника Александра Никишина, сообщил журналист Эллиотт Фридман.
В июне Никишин стал победителем Кубка Стэнли в составе "Каролины". Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что "Каролина" рассматривает возможность обмена Никишина.
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"Ситуация обостряется вокруг Никишина. Я слышал, что "Рейнджерс" предлагали драфт-пики, но "Каролина" требует взамен игрока. Сейчас они вновь работают над обменом. Они очень хотят его и, думаю, сам Никишин будет рад перейти туда", - сказал Фридман на подкасте The Fan Hockey Show.
Никишину 24 года, он является уроженцем Орла, с 2022 по 2025 год защитник играл за петербургский СКА. Никишин дебютировал в НХЛ в составе "Каролины" в 2025 году по ходу плей-офф. Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в карьере в лиге. Никишин в 81 матче регулярного чемпионата набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи), а в 17 играх Кубка Стэнли - 2026 отметился одной голевой передачей.
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ХоккейСпортОрелАлександр НикишинНью-Йорк РейнджерсКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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