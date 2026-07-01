"Интер" подписал новый контракт с Мхитаряном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генрих Мхитарян подписал новый контракт с миланским «Интером».
- Договор Мхитаряна рассчитан до 30 июня 2027 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывший полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян подписал новый контракт с миланским "Интером", сообщается на сайте чемпионов Италии по футболу.
Новый договор Мхитаряна рассчитан до 30 июня 2027 года.
Мхитаряну 37 лет, он выступает за "Интер" с 2022 года, в составе "нерадзурри" полузащитник стал двукратным чемпионом Серии А, обладателем двух Кубков и двух Суперкубков Италии, а также двукратным финалистом Лиги чемпионов. Также Мхитарян выступал за армянский "Пюник", украинские "Металлург" и "Шахтер", немецкую "Боруссию" (Дортмунд), английские "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и итальянскую "Рому".
Мхитарян провел 95 матчей за сборную Армении и является лучшим бомбардиром в ее истории (32 гола).