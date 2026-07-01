Экс-футболист "Динамо" Макаров стал игроком "Крыльев Советов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Денис Макаров подписал контракт с футбольным клубом «Крылья Советов» из Самары.
- Макаров перешел в клуб на правах свободного агента.
- Срок действия контракта с игроком рассчитан на один год с возможностью продления.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полузащитник Денис Макаров подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Макаров перешел в клуб на правах свободного агента. Срок действия контракта с игроком рассчитан на один год.
"У Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающим набором определенных качеств. Денис - качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба. Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу "Крыльев". Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат. Контракт заключили на один год, но мы договорились, что если сотрудничество будет устраивать обе стороны, то начнем диалог о продлении соглашения", - заявил генеральный директор клуба Тархан Джабраилов.
В минувшем сезоне россиянин выступал за турецкий "Кайсериспор", в составе которого провел 13 матчей и не отметился результативными действиями, а также вылетел во второй дивизион. В июне Макаров досрочно расторг контракт из-за невыплат заработной платы. Как сообщалось в Telegram-канале футбольной правовой компании "Алетейя", "Кайсериспор" не выплачивал Макарову зарплату на протяжении трех месяцев. 2 июня россиянин направил претензию с требованием погасить задолженность в течение 15 дней, однако турецкая сторона ее проигнорировала.
Макарову 28 лет. По ходу карьеры он также представлял "Оренбург", нижнекамский "Нефтехимик", казанский "Рубин" и московское "Динамо", с которым становился бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезонах-2021/22 и 2023/24, а также дошел до финала Кубка России сезона-2021/22.