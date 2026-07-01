Экс-футболист "Динамо" Макаров стал игроком "Крыльев Советов"

"У Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающим набором определенных качеств. Денис - качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба. Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу "Крыльев". Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат. Контракт заключили на один год, но мы договорились, что если сотрудничество будет устраивать обе стороны, то начнем диалог о продлении соглашения", - заявил генеральный директор клуба Тархан Джабраилов.