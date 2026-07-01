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ФИФА назвала лучшего игрока матча Мексики и Эквадора - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
07:49 01.07.2026 (обновлено: 08:07 01.07.2026)
ФИФА назвала лучшего игрока матча Мексики и Эквадора

Мексиканца Киньонеса признали лучшим футболистом матча ЧМ против эквадорцев

© Фото : Соцсети сборной Мексики по футболуНападающий сборной Мексики по футболу Хулиан Киньонес
Нападающий сборной Мексики по футболу Хулиан Киньонес - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Соцсети сборной Мексики по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хулиан Киньонес признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Эквадора.
  • Киньонес забил гол и отдал голевую передачу в матче против сборной Эквадора, который прошел в Мехико и завершился со счетом 2:0.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мексиканский нападающий Хулиан Киньонес признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Эквадора, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча прошла в Мехико в ночь на среду и завершилась со счетом 2:0. Киньонес отличился на 22-й минуте. Также он отдал голевую передачу на Рауля Хименеса, который забил мяч на 31-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 05:00
Завершен
Мексика
2 : 0
Эквадор
22‎’‎ • Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
31‎’‎ • Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На счету Киньонеса три гола и одна результативная передача в четырех играх чемпионата мира. Кроме того, он стал автором первого гола турнира, отличившись в матче открытия против сборной ЮАР (2:0).
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ФутболСпортЭквадорХулиан КиньонесМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Рауль ХименесЮАРМехико (штат)
 
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