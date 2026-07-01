ФИФА назвала лучшего игрока матча Мексики и Эквадора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хулиан Киньонес признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Эквадора.
- Киньонес забил гол и отдал голевую передачу в матче против сборной Эквадора, который прошел в Мехико и завершился со счетом 2:0.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мексиканский нападающий Хулиан Киньонес признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Эквадора, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
01 июля 2026 • начало в 05:00
Завершен
22’ • Хулиан Киньонес
31’ • Рауль Хименес
На счету Киньонеса три гола и одна результативная передача в четырех играх чемпионата мира. Кроме того, он стал автором первого гола турнира, отличившись в матче открытия против сборной ЮАР (2:0).