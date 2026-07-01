Рейтинг@Mail.ru
Футболист сборной Бразилии Пакета пропустит матч 1/8 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:40 01.07.2026
Футболист сборной Бразилии Пакета пропустит матч 1/8 финала ЧМ

Футболист сборной Бразилии Пакета пропустит матч с норвежцами из-за травмы

© REUTERS / Jeenah MoonСборная Бразилии по футболу
Сборная Бразилии по футболу - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Сборная Бразилии по футболу. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета получил повреждение в матче 1/8 финала против команды Японии.
  • Из-за мышечной травмы задней поверхности бедра футболист пропустит матч 1/8 финала против сборной Норвегии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета не сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Норвегии из-за травмы, сообщает Globo.
Футболист 29 июня получил повреждение в первом тайме матча 1/8 финала против команды Японии (2:1) и был заменен в перерыве. Позднее Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщила, что у игрока мышечное повреждение задней поверхности бедра.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 23:00
Матч не начался
Бразилия
:
Норвегия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Как отмечает источник, игрок пропустит матч 1/8 финала против сборной Норвегии, который пройдет 5 июля в Нью-Йорке.
Пакете 28 лет, на счету полузащитника бразильского "Фламенго" 67 матчей и 13 голов за сборную.
Винисисус Жуниор - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Колосков заявил, что Бразилия не играет на уровне фаворита ЧМ
Вчера, 20:53
 
ФутболСпортБразилияЛукас ПакетаФламенгоЧМ по футболу 2026НорвегияЯпония
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    01.07 23:00
    Бельгия
    Сенегал
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Швеция
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    Эквадор
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    К. Биррелл
    А. Корнеева
    606
    362
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. Харрис
    6566
    3733
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    А. Блинкова
    741
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Е. Лис
    76
    51
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    Л. Самсонова
    33
    66
  • Футбол
    01.07 19:00
    Англия
    ДР Конго
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала