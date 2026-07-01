Футболист сборной Бразилии Пакета пропустит матч 1/8 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета получил повреждение в матче 1/8 финала против команды Японии.
- Из-за мышечной травмы задней поверхности бедра футболист пропустит матч 1/8 финала против сборной Норвегии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета не сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Норвегии из-за травмы, сообщает Globo.
Футболист 29 июня получил повреждение в первом тайме матча 1/8 финала против команды Японии (2:1) и был заменен в перерыве. Позднее Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщила, что у игрока мышечное повреждение задней поверхности бедра.
05 июля 2026 • начало в 23:00
Матч не начался
Как отмечает источник, игрок пропустит матч 1/8 финала против сборной Норвегии, который пройдет 5 июля в Нью-Йорке.
Пакете 28 лет, на счету полузащитника бразильского "Фламенго" 67 матчей и 13 голов за сборную.