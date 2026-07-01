"Все это постыдно". В ЕС случился раскол из-за России

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Светлана Медведева. Евросоюз демонстративно отказывается от российских энергоносителей, стараясь при этом не акцентировать внимание на возникающих из-за этого проблемах. Но некоторые депутаты Европарламента все же осмелились заявить: это дорого обходится Западу. О нарастающем кризисе в ЕС — в материале РИА Новости.

"Постыдное явление"

Из-за разрыва с Россией растут долговая нагрузка и бюджетный дефицит, поскольку правительства вынуждены компенсировать последствия роста цен за счет дополнительных расходов, указал европарламентарий от Люксембурга Фернан Картайзер.

Он назвал такую политику совершенно нелогичной, ведущей в тупик.

добавил : "Санкции и репрессии против всего, что связано с Россией, — явление постыдное. Это признак слабости".

По данным Еврокомиссии, с 2022-го доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45 процентов до 12. Нефти — с 27 до 2 процентов.

Полностью закупки СПГ прекратят к концу года, трубопроводного — осенью 2027-го.

© AP Photo / Bela Szandelszky Газоприемная станция компании FGSZ Ltd, Венгрия © AP Photo / Bela Szandelszky Газоприемная станция компании FGSZ Ltd, Венгрия

Вынужденный коллапс

Часть энергетического шока взяли на себя госбюджеты: субсидии домохозяйствам, компенсации бизнесу, поддержка энергоемких отраслей, вложения в инфраструктуру СПГ, перечисляет генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь. Плюс расходы на оборонную промышленность.

Ситуация в экономике крайне напряженная. По информации Евростата, в прошлом году дефицит в ЕС был 3,1 процента ВВП, а долг достиг 81,7 процента.

"Это еще не кризис, но чересчур много в условиях одновременного удорожания энергии и обслуживания долга ", — говорит эксперт.

Экономическая система приобретает неустойчивость. В Брюсселе требуют ограничить дефицит бюджета тремя процентами ВВП, а госдолг — 60.

"Учитывая, что крупные европейские экономики уже сильно превысили эти лимиты (например, у Италии госдолг — 137 процентов ВВП, Франции — 115, Бельгии — 108 процентов), дальнейшее ухудшение ситуации грозит коллапсом", — отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

© AP Photo / Olivier Matthys Флаг ЕС © AP Photo / Olivier Matthys Флаг ЕС

Затяжная усталость

Когда у государства большой долг, каждый дополнительный процент быстро превращается в миллиарды евро платежей. Эти деньги не идут ни в промышленность, ни на дороги, энергетику, поддержку населения — они достаются держателям долга, отмечает Тюнь.

Возникает замкнутый круг: правительства занимают, чтобы смягчить рост тарифов, а потом платят больше по процентам.

Международный валютный фонд подчеркивает: бюджеты сейчас находятся под давлением расходов на социальную сферу, оборону и растущие процентные платежи. Для Европы это особенно болезненно, потому что там одновременно нужно перестраивать энергетику и финансировать безопасность.

"Если бюджет государства в дефиците, а долг высокий, сложнее снова запускать масштабные субсидии, снижать налоги или спасать промышленность. Отказ от российских энергоносителей — это не разовый платеж. Дорогой СПГ, модернизация сетей, поддержка зеленой энергетики, компенсации для энергоемких отраслей будут требовать денег годами", — подчеркивает Тюнь.

Чем больше Европа занимает, тем меньше средств на инвестиции, промышленность, оборону и социальную стабильность. Издержки с газового счета переходят на бюджет, с бюджета — на долг, а с долга — на налоги. Такова цена политических решений Брюсселя.