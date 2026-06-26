Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер считает, что ограничения и давление на все, что связано с Россией, — это новое и постыдное явление для Запада, свидетельствующее о слабости его позиции.

По словам депутата, в годы Холодной войны культурные контакты между СССР и Западом воспринимались как возможность для лучшего взаимопонимания и будущего сближения.

БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Ограничения всего, что связано с Россией, и давление на это - новое и постыдное явление для Запада, что свидетельствует о слабости его позиции, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Сегодняшние санкции и репрессии против всего, что связано с Россией , - явление новое и особенно постыдное. На мой взгляд, прежде всего это признак слабости", - сказал собеседник агентства.

По словам депутата, в годы Холодной войны культурные контакты между СССР и Западом воспринимались как возможность для лучшего взаимопонимания и будущего сближения.

"Культурные контакты воспринимались как знак надежды, как робкое обещание возможного сближения, как путь к лучшему взаимопониманию, которое однажды могло бы привести к разрядке между двумя блоками", - отметил он.

Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны части коллег в Европарламенте за выступления в поддержку диалога с Россией и критику политики конфронтации с Москвой.

Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.