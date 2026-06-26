Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат назвал постыдными санкции Запада против всего российского - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 26.06.2026
Евродепутат назвал постыдными санкции Запада против всего российского

Евродепутат Картайзер назвал санкции против России признаком слабости Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер считает, что ограничения и давление на все, что связано с Россией, — это новое и постыдное явление для Запада, свидетельствующее о слабости его позиции.
  • По словам депутата, в годы Холодной войны культурные контакты между СССР и Западом воспринимались как возможность для лучшего взаимопонимания и будущего сближения.
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Ограничения всего, что связано с Россией, и давление на это - новое и постыдное явление для Запада, что свидетельствует о слабости его позиции, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Сегодняшние санкции и репрессии против всего, что связано с Россией, - явление новое и особенно постыдное. На мой взгляд, прежде всего это признак слабости", - сказал собеседник агентства.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Запад осознает, что санкции не достигнут целей против России, заявили в СВР
Вчера, 12:17
По словам депутата, в годы Холодной войны культурные контакты между СССР и Западом воспринимались как возможность для лучшего взаимопонимания и будущего сближения.
"Культурные контакты воспринимались как знак надежды, как робкое обещание возможного сближения, как путь к лучшему взаимопониманию, которое однажды могло бы привести к разрядке между двумя блоками", - отметил он.
Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны части коллег в Европарламенте за выступления в поддержку диалога с Россией и критику политики конфронтации с Москвой.
Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД РФ.
В статье министр написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Евродепутат назвал одну из главных проблем Европы
23 июня, 08:38
 
В миреРоссияЕвропаЛюксембург (округ)Фернан КартайзерСергей ЛавровЕвропарламентВооруженные силы УкраиныНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала