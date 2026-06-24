В Москве не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, запретив импорт российских энергоносителей — он попадет в новую, более сильную зависимость из-за высоких цен, тем более что отказавшиеся все равно покупают нефть и газ из России, но через посредников и дороже.