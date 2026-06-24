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Евродепутат рассказал, к чему ведет отказ ЕС от российских энергоносителей - РИА Новости, 24.06.2026
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08:58 24.06.2026 (обновлено: 10:21 24.06.2026)
Евродепутат рассказал, к чему ведет отказ ЕС от российских энергоносителей

Картайзер: отказ Европы от энергоносителей РФ ведет к росту долгов ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политика отказа от российских энергоносителей способствует увеличению долговой нагрузки и бюджетных дефицитов в странах Евросоюза, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • Европейские правительства вынуждены компенсировать последствия роста цен дополнительными расходами бюджета.
БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Политика отказа от российских энергоносителей способствует росту долговой нагрузки и дефицита бюджетов стран Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"На данный момент страны ЕС пытаются субсидировать, мы увеличиваем долг и государственный дефицит в результате политики, которая совершенно нелогична и ни к чему не приводит", — сказал он.
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По словам парламентария, европейские правительства вынуждены компенсировать последствия роста цен за счет дополнительных расходов бюджета.
В конце января Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от закупок российских энергоносителей. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027-го. С 17 июня заработало эмбарго на трубопроводный газ по краткосрочным договорам, а долгосрочные подпадут под него с 1 ноября 2027-го.
В Москве не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, запретив импорт российских энергоносителей — он попадет в новую, более сильную зависимость из-за высоких цен, тем более что отказавшиеся все равно покупают нефть и газ из России, но через посредников и дороже.
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