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Глава Еврокомиссии прибыла с рабочим визитом в Баку - РИА Новости, 01.07.2026
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16:19 01.07.2026
Глава Еврокомиссии прибыла с рабочим визитом в Баку

Урсула фон дер Ляйен прибыла с рабочим визитом в Баку

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с рабочим визитом в столицу Азербайджана.
  • В ее честь был выстроен почетный караул, ее встречал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с рабочим визитом в столицу Азербайджана, сообщает корреспондент РИА Новости.
В честь гостьи был выстроен почетный караул. Фон дер Ляйен встречал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
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В миреБакуАзербайджанУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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