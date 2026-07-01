Глава Еврокомиссии прибыла с рабочим визитом в Баку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с рабочим визитом в столицу Азербайджана.
- В ее честь был выстроен почетный караул, ее встречал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с рабочим визитом в столицу Азербайджана, сообщает корреспондент РИА Новости.
В честь гостьи был выстроен почетный караул. Фон дер Ляйен встречал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Еврокомиссия перечислила Киеву почти четыре миллиарда евро
30 июня, 14:19