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Вратарь Довбня продлил контракт со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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20:19 01.07.2026
Вратарь Довбня продлил контракт со "Спартаком"

Вратарь Довбня продлил контракт со "Спартаком" на один год

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАлександр Довбня
Александр Довбня - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер Александр Довбня продлил соглашение с московским «Спартаком».
  • Контракт с 39-летним игроком рассчитан на один год.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голкипер Александр Довбня продлил соглашение с московским "Спартаком", сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с 39-летним игроком рассчитан на один год. Предстоящий сезон станет для него третьим в "Спартаке".
Довбня перешел в "Спартак" в июле 2024 года и с тех пор провел за клуб один матч. Вратарь начал профессиональную карьеру в финской "Хаке", впоследствии выступал за столичное "Торпедо", "Луч-Энергию" из Владивостока, "СКА-Хабаровск", "Оренбург", волгоградский "Ротор" и ярославский "Шинник".
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