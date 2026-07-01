Вратарь Довбня продлил контракт со "Спартаком"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер Александр Довбня продлил соглашение с московским «Спартаком».
- Контракт с 39-летним игроком рассчитан на один год.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Голкипер Александр Довбня продлил соглашение с московским "Спартаком", сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с 39-летним игроком рассчитан на один год. Предстоящий сезон станет для него третьим в "Спартаке".
Довбня перешел в "Спартак" в июле 2024 года и с тех пор провел за клуб один матч. Вратарь начал профессиональную карьеру в финской "Хаке", впоследствии выступал за столичное "Торпедо", "Луч-Энергию" из Владивостока, "СКА-Хабаровск", "Оренбург", волгоградский "Ротор" и ярославский "Шинник".