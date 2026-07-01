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ФФККР назвала дату и место прощания с Дмитриевым - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Фигурное катание
 
14:57 01.07.2026
ФФККР назвала дату и место прощания с Дмитриевым

Прощание с бывшим фигуристом Дмитриевым состоится 4 июля в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАртур Дмитриев
Артур Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании Артуром Дмитриевым состоится в Санкт-Петербурге 4 июля.
  • Артур Валерьевич Дмитриев умер на 59-м году жизни.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании Артуром Дмитриевым состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 4 июля, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
ФФККР в понедельник сообщила, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.
«
"Прощание с тренером Артуром Валерьевичем Дмитриевым состоится 4 июля в 10 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизанская, 8. Центр ритуальных услуг", - говорится в сообщении.
Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.
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Фигурное катаниеСпортАртур ДмитриевФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
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