ФФККР назвала дату и место прощания с Дмитриевым

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании Артуром Дмитриевым состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 4 июля, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).