ФФККР назвала дату и место прощания с Дмитриевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прощание с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании Артуром Дмитриевым состоится в Санкт-Петербурге 4 июля.
- Артур Валерьевич Дмитриев умер на 59-м году жизни.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании Артуром Дмитриевым состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 4 июля, сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
ФФККР в понедельник сообщила, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.
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"Прощание с тренером Артуром Валерьевичем Дмитриевым состоится 4 июля в 10 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизанская, 8. Центр ритуальных услуг", - говорится в сообщении.
Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.