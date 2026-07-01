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Мостовой назвал Нидерланды хорошей командой в отличие от Германии - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
17:32 01.07.2026 (обновлено: 17:34 01.07.2026)
Мостовой назвал Нидерланды хорошей командой в отличие от Германии

Мостовой: сборной Нидерландов не повезло со жребием, она могла пройти дальше

© REUTERS / MARIA LYSAKERСборная Нидерландов на ЧМ-2026
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
Сборная Нидерландов на ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что сборной Нидерландов не повезло с жеребьевкой плей-офф чемпионата мира.
  • В матче 1/16 финала чемпионата мира сборные Нидерландов и Марокко сыграли вничью 1:1, марокканцы победили в серии пенальти со счетом 3:2.
  • Сборная Франции обыграла команду Швеции в 1/16 финала со счетом 3:0, Килиан Мбаппе оформил дубль и делит первое место в списке бомбардиров мундиаля с Лионелем Месси.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная Нидерландов заслуживала выхода в 1/8 финала чемпионата мира, однако команде не повезло с жеребьевкой плей-офф, заявил РИА Новости бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Сборные Нидерландов и Марокко в понедельник сыграли матч 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти победу одержала марокканцы - 3:2.
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121‎’‎ • Ваут Вегхорст (П)
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(Чемсдин Талби)
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121‎’‎ • Чемсдин Талби (П)
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"Нидерландам очень не повезло со жребием. И Нидерланды, и Марокко – две команды, которые были достойны, чтобы пройти дальше, но они попали друг на друга. Если бы они попали на других соперников, думаю, что и те и другие прошли бы дальше. Это обе хорошие команды, в отличие от немцев", - сказал Мостовой.
В ночь на среду сборная Франции в 1/16 финала обыграла команду Швеции со счетом 3:0, форвард Килиан Мбаппе оформил дубль. С шестью голами он делит первое место в списке бомбардиров мундиаля с аргентинцем Лионелем Месси. При этом по ходу турнира восьмикратный обладатель "Золотого мяча" обновил рекорд по забитым мячам на чемпионатах мира, превзойдя достижение немца Мирослава Клозе. На счету аргентинца 19 мячей, у Мбаппе - 18.
Мостовой отметил, что больше всего ему симпатизирует команда Франции. "Чемпионат сюрпризов. Лионель Месси и Килиан Мбаппе изначально были в моем списке в гонке бомбардиров. Они и доказывают на чемпионате мира своей игрой, что сильнейшие в мире. Только одному почти 40 лет, а второму 27. Разница огромная. Франция - мой фаворит с самого начала. Очень сильная команда, показывает отличный футбол", - сказал он.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортНидерландыФранцияМароккоАлександр МостовойЧМ по футболу 2026Килиан МбаппеЛионель МессиМирослав Клозе
 
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