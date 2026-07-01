Газзаев назвал причину вылета Германии с ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Германии проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1; 3:4 в серии пенальти).
- Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что сборная Германии переоценила свои возможности и недооценила соперника из Парагвая.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная Германии переоценила свои возможности и недооценила соперника из Парагвая и поэтому вылетела с чемпионата мира по футболу, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
54’ • Кай Хаверц
121’ • Йозуа Киммих (П)
121’ • Джамал Мусиала (П)
121’ • Надим Амири (П)
42’ • Хулио Энсисо
121’ • Маурисио Прадо (П)
121’ • Густаво Гомес (П)
121’ • Матиас Галарса (П)
121’ • Хосе Канале (П)
"Немцы не вышли, потому что думали, что легко возьмут этот матч. Но недооценили соперника и переоценили свои возможности и вот такой результат получили. У Нидерландов в матче с Марокко (1:1, 2:3 в серии пенальти - прим.) произошла точно такая же ситуация ", - сказал Газзаев.