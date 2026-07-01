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Газзаев назвал причину вылета Германии с ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
13:05 01.07.2026 (обновлено: 13:18 01.07.2026)
Газзаев назвал причину вылета Германии с ЧМ

Газзаев: Германия вылетела с чемпионата мира, потому что недооценила соперника

© РИА Новости / Ирина Мотина | Перейти в медиабанкВалерий Газзаев
Валерий Газзаев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Ирина Мотина
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Валерий Газзаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Германии проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1; 3:4 в серии пенальти).
  • Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что сборная Германии переоценила свои возможности и недооценила соперника из Парагвая.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная Германии переоценила свои возможности и недооценила соперника из Парагвая и поэтому вылетела с чемпионата мира по футболу, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
В понедельник сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1; 3:4 в серии пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
Германия
1 : 23:4
Парагвай
54‎’‎ • Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
121‎’‎ • Йозуа Киммих (П)
121‎’‎ • Джамал Мусиала (П)
121‎’‎ • Надим Амири (П)
42‎’‎ • Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
121‎’‎ • Маурисио Прадо (П)
121‎’‎ • Густаво Гомес (П)
121‎’‎ • Матиас Галарса (П)
121‎’‎ • Хосе Канале (П)
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"Немцы не вышли, потому что думали, что легко возьмут этот матч. Но недооценили соперника и переоценили свои возможности и вот такой результат получили. У Нидерландов в матче с Марокко (1:1, 2:3 в серии пенальти - прим.) произошла точно такая же ситуация ", - сказал Газзаев.
Футболисты сборной Германии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Четыре игрока сборной Германии отказались бить решающий пенальти на ЧМ
30 июня, 15:58
 
ФутболСпортГерманияПарагвайРоссияВалерий ГаззаевЧМ по футболу 2026
 
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