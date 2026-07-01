Газзаев назвал причину вылета Германии с ЧМ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная Германии переоценила свои возможности и недооценила соперника из Парагвая и поэтому вылетела с чемпионата мира по футболу, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

"Немцы не вышли, потому что думали, что легко возьмут этот матч. Но недооценили соперника и переоценили свои возможности и вот такой результат получили. У Нидерландов в матче с Марокко (1:1, 2:3 в серии пенальти - прим.) произошла точно такая же ситуация ", - сказал Газзаев.