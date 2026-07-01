"Челси" подписал контракт с Палестрой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта с защитником сборной Италии Марко Палестрой.
- Марко Палестра подписал контракт с «Челси» до 2033 года, сумма сделки составила более 55 млн евро.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лондонский "Челси" на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником сборной Италии по футболу Марко Палестрой, перешедшим из клуба Серии А "Аталанта".
Отмечается, что 21-летний футболист подписал контракт до 2033 года. По данным СМИ, сумма сделки составила более 55 млн евро.