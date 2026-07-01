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"Челси" подписал контракт с Палестрой - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
16:26 01.07.2026
"Челси" подписал контракт с Палестрой

"Челси" подписал контракт с лучшим защитником Серии А Марко Палестрой

© AP Photo / Matt DunhamЛоготип ФК "Челси"
Логотип ФК Челси - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Логотип ФК "Челси". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта с защитником сборной Италии Марко Палестрой.
  • Марко Палестра подписал контракт с «Челси» до 2033 года, сумма сделки составила более 55 млн евро.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лондонский "Челси" на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником сборной Италии по футболу Марко Палестрой, перешедшим из клуба Серии А "Аталанта".
Отмечается, что 21-летний футболист подписал контракт до 2033 года. По данным СМИ, сумма сделки составила более 55 млн евро.
В прошлом сезоне Палестра был признан лучшим защитником Серии А. Игрок на правах аренды провел 37 матчей за "Кальяри" и забил один гол.
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