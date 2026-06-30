Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ расформировали из-за огромных потерь под Красным Лиманом.
- Потери и деморализация вызваны ежедневными ударами российской авиации.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ расформировали из-за огромных потерь под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"На Краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава", — рассказал собеседник агентства.
Причиной потерь и деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации.
Красный Лиман представляет собой ключевой логистический центр и укрепрайон ВСУ, через который идет снабжение украинских гарнизонов в Краматорско-Славянской агломерации. Она, в свою очередь, формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части ДНР.
В воскресенье Владимир Путин рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. Как сообщило в понедельник Минобороны, за сутки в городе уничтожили более 40 украинских боевиков и зачистили 48 зданий.