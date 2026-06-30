Два батальона теробороны ВСУ расформировали из-за огромных потерь

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ расформировали из-за огромных потерь под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Красный Лиман представляет собой ключевой логистический центр и укрепрайон ВСУ, через который идет снабжение украинских гарнизонов в Краматорско-Славянской агломерации. Она, в свою очередь, формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части ДНР.