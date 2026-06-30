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Два батальона теробороны ВСУ расформировали из-за огромных потерь - РИА Новости, 30.06.2026
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06:03 30.06.2026 (обновлено: 08:53 30.06.2026)
Два батальона теробороны ВСУ расформировали из-за огромных потерь

РИА Новости: два батальона теробороны ВСУ расформировали из-за огромных потерь

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ расформировали из-за огромных потерь под Красным Лиманом.
  • Потери и деморализация вызваны ежедневными ударами российской авиации.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Два батальона 117-й бригады территориальной обороны ВСУ расформировали из-за огромных потерь под Красным Лиманом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"На Краснолиманском направлении 117-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ понесла колоссальные потери. Командование приняло решение расформировать два батальона бригады из-за массовой гибели личного состава", — рассказал собеседник агентства.
Причиной потерь и деморализации он назвал ежедневные удары российской авиации.
Красный Лиман представляет собой ключевой логистический центр и укрепрайон ВСУ, через который идет снабжение украинских гарнизонов в Краматорско-Славянской агломерации. Она, в свою очередь, формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части ДНР.
В воскресенье Владимир Путин рассказал, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч. Как сообщило в понедельник Минобороны, за сутки в городе уничтожили более 40 украинских боевиков и зачистили 48 зданий.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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