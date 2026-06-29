ВКС России поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России нанесли авиаудар пятью авиабомбами ФАБ по пунктам дислокации подразделений ВСУ в районе Петровки Харьковской области.
- Успешное поражение целей было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВКС России ударами пяти авиабомб ФАБ поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в районе Петровки Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Петровка в Харьковской области были обнаружены пункты временной дислокации 120 отдельной бригады теробороны ВСУ. По выявленным целям был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением пяти авиабомб ОФАБ-250-270 с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что успешное поражение целей было подтверждено в режиме реального времени средствами объективного контроля.