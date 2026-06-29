ВКС России поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВКС России ударами пяти авиабомб ФАБ поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в районе Петровки Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что успешное поражение целей было подтверждено в режиме реального времени средствами объективного контроля.