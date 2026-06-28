В Красном Лимане осталось освободить 149 домов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч.
- Путин отметил, что Красный Лиман — это одна из крупнейших узловых сортировочных железнодорожных станций на территории бывшего Советского Союза и важнейший логистический центр в ДНР.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российским войскам в Красном Лимане остается освободить 149 домов из 11 тысяч, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Путин отметил, что Красный Лиман - это довольно большой населенный пункт.
"Это одна из крупнейших на территории бывшего Советского Союза узловых сортировочных железнодорожных станций, важнейший в ДНР логистический центр", - добавил глава государства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18