Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЦСКА снова интересуется полузащитником "Црвены Звезды" Хенделем - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:13 30.06.2026
СМИ: ЦСКА снова интересуется полузащитником "Црвены Звезды" Хенделем

Mozzart Sport: ЦСКА хочет арендовать у "Црвены Звезды" португальца Хенделя

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболисты ПФК ЦСКА
Футболисты ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футболисты ПФК ЦСКА. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский ЦСКА интересуется полузащитником "Црвены Звезды" Томашем Хенделом и рассматривает возможность его аренды с правом выкупа.
  • ЦСКА уже направил предложение в "Црвену Звезду", однако руководство белградского клуба предпочло бы полноценную продажу игрока.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА проявляет интерес к португальскому полузащитнику сербской "Црвены Звезды" Томашу Хенделю и рассматривает возможность аренды футболиста с правом выкупа, сообщает Mozzart Sport.
По информации издания, московский клуб уже направил предложение в "Црвену Звезду" по 25-летнему хавбеку, также им интересуется пражская "Спарта". Отмечается, что оба клуба хотят взять португальца в аренду с правом последующего выкупа, но руководство белградского клуба предпочло бы полноценную продажу.
ОАЭ. Футбол. Зимний Кубок РПЛ. ЦСКА – Динамо - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Футболист ЦСКА Воронов пропустит до трех месяцев из-за травмы связки колена
28 июня, 22:50
Летом 2025 года хавбек перешел в сербский клуб из "Витории Гимарайнш" за 3,1 млн евро. Тогда ЦСКА также вел переговоры с Хенделем, и сообщалось, что стороны достигли соглашения, а сделка была близка к завершению. В последний момент стало известно, что переход сорвался по неизвестной причине. Сообщается, что по итогам сезона Хендель не оправдал ожиданий и не входит в планы главного тренера "Црвены Звезды" Деяна Станковича.
В прошлом сезоне Хендель сыграл за белградскую команду 44 матча и забил два гола. Трансферная стоимость хавбека по версии портала Transfermarkt, оценивается в 6 миллионов евро.
Футболист московского ЦСКА Тамерлан Мусаев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Мусаев пообещал исправить ситуацию в ЦСКА после неудачного прошлого года
22 июня, 10:38
 
ФутболСпортЦрвена ЗвездаСпарта (Прага)ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    01.07 23:00
    Бельгия
    Сенегал
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Швеция
    3
    0
  • Футбол
    01.07 04:00
    Мексика
    Эквадор
  • Теннис
    Завершен
    К. Биррелл
    А. Корнеева
    606
    362
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. Харрис
    6566
    3733
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    А. Блинкова
    741
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Е. Лис
    76
    51
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    Л. Самсонова
    33
    66
  • Футбол
    01.07 19:00
    Англия
    ДР Конго
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала