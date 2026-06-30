СМИ: ЦСКА снова интересуется полузащитником "Црвены Звезды" Хенделем

Летом 2025 года хавбек перешел в сербский клуб из "Витории Гимарайнш" за 3,1 млн евро. Тогда ЦСКА также вел переговоры с Хенделем, и сообщалось, что стороны достигли соглашения, а сделка была близка к завершению. В последний момент стало известно, что переход сорвался по неизвестной причине. Сообщается, что по итогам сезона Хендель не оправдал ожиданий и не входит в планы главного тренера "Црвены Звезды" Деяна Станковича.