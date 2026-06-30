Шуваев подал документы на участие в выборах белгородского губернатора

БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что подал документы на участие в выборах губернатора региона.

Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона назначен Шуваев. Он является Героем России, ветераном специальной военной операции на Украине и участником второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.