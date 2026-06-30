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Шуваев подал документы на участие в выборах белгородского губернатора - РИА Новости, 30.06.2026
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11:49 30.06.2026
Шуваев подал документы на участие в выборах белгородского губернатора

Шуваев подал документы на участие в выборах губернатора Белгородской области

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев подал документы на участие в выборах губернатора региона.
  • Помимо него, документы на участие в выборах подали кандидаты от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР.
БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что подал документы на участие в выборах губернатора региона.
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"Подал документы в областную избирательную комиссию в качестве кандидата на должность губернатора Белгородской области. Благодарю членов комиссии за хорошо организованную процедуру приема заявлений", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
В настоящее время, помимо Шуваева, документы на участие в выборах губернатора подали кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Артем Зотов, кандидат от КПРФ Валерий Шевляков, кандидат от партии "Справедливая Россия" Владимир Абельмазов и кандидат от ЛДПР Евгений Дремов.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона назначен Шуваев. Он является Героем России, ветераном специальной военной операции на Украине и участником второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.
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