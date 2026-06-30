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Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Теннис
 
21:23 30.06.2026
Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона

© Фото : Социальные сети ШнайдерДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Социальные сети Шнайдер
Диана Шнайдер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диана Шнайдер вышла во второй круг Уимблдонского турнира, переиграв в матче первого круга Еву Лис из Германии со счетом 7:5, 6:1.
  • Во втором круге соперницей россиянки станет победительница матча между Людмилой Самсоновой (Россия) и Полиной Кудерметовой (Узбекистан).
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга получившая 15-й номер посева Шнайдер переиграла 76-ю ракетку мира немку Еву Лис со счетом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
30 июня 2026 • начало в 20:10
Завершен
Диана Шнайдер
2 : 07:56:1
Ева Лис
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором круге соперницей 22-летней Шнайдер станет победительница матча Людмила Самсонова (Россия) - Полина Кудерметова (Узбекистан).
Результаты других матчей:
Элина Свитолина (Украина, 8) - Дарья Снигур (Украина) - 5:7, 2:6;
Эмма Наварро (США, 23) - Паула Бадоса (Испания) - 4:6, 6:3, 7:5;
Александра Эала (Филиппины, 29) - Рената Сарасуа (Мексика) - 6:1, 6:2;
Элиза Мертенс (Бельгия) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:2, 6:4.
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