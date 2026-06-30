Самсонова обыграла Кудерметову в первом круге Уимблдона

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова обыграла ныне представляющую Узбекистан бывшую соотечественницу Полину Кудерметову и вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.