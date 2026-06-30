Самсонова обыграла Кудерметову в первом круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Людмила Самсонова обыграла бывшую соотечественницу Полину Кудерметову и вышла во второй круг Уимблдонского турнира.
- Во втором круге соперницей Самсоновой станет Диана Шнайдер.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова обыграла ныне представляющую Узбекистан бывшую соотечественницу Полину Кудерметову и вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого раунда Самсонова, занимающая 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, переиграла 113-ю ракетку мира со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
Wimbledon WTA
30 июня 2026 • начало в 20:15
Завершен
0 : 23:63:6
Во втором круге соперницей 27-летней Самсоновой станет другая представительница России Диана Шнайдер, получившая 15-й номер посева.
Результаты остальных матчей:
Сорана Кырстя (Румыния, 17-я сеяная) - Сара Бейлек (Чехия) - 6:1, 7:6 (8:6);
Марта Костюк (Украина, 12) - Надя Подорошка (Аргентина) - 6:1, 6:2;
Линда Носкова (Чехия, 9) - Элла Зайдель (Германия) - 6:4, 6:3.