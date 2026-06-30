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Самсонова обыграла Кудерметову в первом круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Теннис
 
21:35 30.06.2026
Самсонова обыграла Кудерметову в первом круге Уимблдона

Самсонова обыграла бывшую соотечественницу Кудерметову в первом круге Уимблдона

© Фото : Пресс-служба China OpenРоссийская теннисистка Людмила Самсонова
Российская теннисистка Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Людмила Самсонова обыграла бывшую соотечественницу Полину Кудерметову и вышла во второй круг Уимблдонского турнира.
  • Во втором круге соперницей Самсоновой станет Диана Шнайдер.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова обыграла ныне представляющую Узбекистан бывшую соотечественницу Полину Кудерметову и вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого раунда Самсонова, занимающая 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, переиграла 113-ю ракетку мира со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
30 июня 2026 • начало в 20:15
Завершен
Полина Кудерметова
0 : 23:63:6
Людмила Самсонова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором круге соперницей 27-летней Самсоновой станет другая представительница России Диана Шнайдер, получившая 15-й номер посева.
Результаты остальных матчей:
Сорана Кырстя (Румыния, 17-я сеяная) - Сара Бейлек (Чехия) - 6:1, 7:6 (8:6);
Марта Костюк (Украина, 12) - Надя Подорошка (Аргентина) - 6:1, 6:2;
Линда Носкова (Чехия, 9) - Элла Зайдель (Германия) - 6:4, 6:3.
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