Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдонского турнира.
- В стартовом круге она обыграла француженку Лоис Буассон со счетом 6:4, 1:6, 6:3.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Wimbledon WTA
30 июня 2026 • начало в 17:20
Завершен
1 : 24:66:13:6
В стартовом круге посеянная под вторым номером Рыбакина обыграла 154-ю ракетку мира француженку Лоис Буассон со счетом 6:4, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
Во втором круге Рыбакина сыграет с победительницей встречи Елена-Габриэла Русе (Румыния) - Кэти Макнэлли (США). В прошлом сезоне представительница Казахстана дошла до третьего раунда Уимблдона, она выигрывала турнир в 2022 году.