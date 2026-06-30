СМИ: ЕС может ввести полный запрет на выдачу виз российским туристам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.
- Цель обсуждаемых ограничений — дестабилизировать российское общество в преддверии выборов в Госдуму.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз россиянам, пишут "Известия" со ссылкой на европейский источник.
"Данные предложения обсуждаются в координации со странами — членами ЕС", — сказал собеседник издания.
По словам депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера, эта мера призвана дестабилизировать российское общество в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.
С идеей полностью запретить выдачу россиянам туристических шенгенских виз в начале июня выступили евродепутаты от немецкого правящего блока ХДС/ХСС. Они объяснили это требование конфликтом на Украине.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а некоторые страны перестали выдавать россиянам визы либо вообще закрыли границы. В сентябре 2022-го ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, что означало повышение консульских сборов и увеличение сроков рассмотрения заявлений, а в ноябре 2025-го Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз.
При этом в 2025 году европейские страны выдали гражданам России 620 тысяч виз, что стало рекордом с 2022-го.
Российский МИД не раз называл ужесточение визовых правил дискриминацией по национальному признаку.