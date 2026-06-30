СМИ: ЕС может ввести полный запрет на выдачу виз российским туристам

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

Цель обсуждаемых ограничений — дестабилизировать российское общество в преддверии выборов в Госдуму.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз россиянам, пишут Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз россиянам, пишут "Известия" со ссылкой на европейский источник.

"Данные предложения обсуждаются в координации со странами — членами ЕС", — сказал собеседник издания.

По словам депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера, эта мера призвана дестабилизировать российское общество в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.

С идеей полностью запретить выдачу россиянам туристических шенгенских виз в начале июня выступили евродепутаты от немецкого правящего блока ХДС/ХСС. Они объяснили это требование конфликтом на Украине.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а некоторые страны перестали выдавать россиянам визы либо вообще закрыли границы. В сентябре 2022-го ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, что означало повышение консульских сборов и увеличение сроков рассмотрения заявлений, а в ноябре 2025-го Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз.

При этом в 2025 году европейские страны выдали гражданам России 620 тысяч виз, что стало рекордом с 2022-го.