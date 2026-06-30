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СМИ: ЕС может ввести полный запрет на выдачу виз российским туристам - РИА Новости, 30.06.2026
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06:25 30.06.2026 (обновлено: 11:27 30.06.2026)
СМИ: ЕС может ввести полный запрет на выдачу виз российским туристам

"Известия": в ЕС обсуждают полный запрет на туристические визы для россиян

© European ParliamentВыступление Каи Каллас в Европейском парламенте
Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© European Parliament
Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.
  • Цель обсуждаемых ограничений — дестабилизировать российское общество в преддверии выборов в Госдуму.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз россиянам, пишут "Известия" со ссылкой на европейский источник.
"Данные предложения обсуждаются в координации со странами — членами ЕС", — сказал собеседник издания.
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По словам депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картайзера, эта мера призвана дестабилизировать российское общество в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.
С идеей полностью запретить выдачу россиянам туристических шенгенских виз в начале июня выступили евродепутаты от немецкого правящего блока ХДС/ХСС. Они объяснили это требование конфликтом на Украине.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а некоторые страны перестали выдавать россиянам визы либо вообще закрыли границы. В сентябре 2022-го ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, что означало повышение консульских сборов и увеличение сроков рассмотрения заявлений, а в ноябре 2025-го Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз.
При этом в 2025 году европейские страны выдали гражданам России 620 тысяч виз, что стало рекордом с 2022-го.
Российский МИД не раз называл ужесточение визовых правил дискриминацией по национальному признаку.
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РоссияУкраинаЕвросоюзЕвропарламентХДС/ХСС
 
 
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