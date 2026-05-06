Страны ЕС в 2025 году выдали россиянам больше виз, чем в 2024-м, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2026
11:03 06.05.2026
Страны ЕС в 2025 году выдали россиянам больше виз, чем в 2024-м, пишут СМИ

Euractiv: страны ЕС в 2025 г выдали на 10,2% больше виз россиянам, чем в 2024-м

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Страны ЕС в 2025 году выдали более 620 тысяч виз гражданам РФ, что на 10,2% больше, чем в 2024 году, сообщает издание Euractiv.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
При этом издание не указывает, с чем связан рост выдачи виз.
Ранее исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев заявил РИА Новости, что Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам.
Шенгенская зона - это пространство 29 европейских государств, отменивших внутренний пограничный контроль, что позволяет свободно перемещаться между ними с единой визой. В нее входят 25 стран ЕС и четыре страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
