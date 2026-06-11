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Евродепутаты от партии Мерца потребовали прекратить выдачу россиянам виз - РИА Новости, 11.06.2026
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13:50 11.06.2026
Евродепутаты от партии Мерца потребовали прекратить выдачу россиянам виз

Евродепутаты от партии Мерца потребовали прекратить выдачу россиянам виз в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте выступили с призывом ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России в страны ЕС.
  • Одиннадцать стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан.
  • Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз, теперь россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте выступили с призывом ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России в страны ЕС.
Ранее в четверг газета Politico со ссылкой на письмо сообщала, что одиннадцать стран Европы перед началом летнего сезона призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, чтобы не дать им "загорать на европейских пляжах". Письмо от министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии, было адресовано главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру.
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"В прошлом году почти 500 тысяч граждан России провели отпуск в Европе… Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским туристам", - говорится в сообщении фракции ХДС/ХСС в Европарламенте, опубликованном в соцсети Х.
Евродепутаты от ХДС/ХСС увязали свое требование с продолжающимся конфликтом на Украине.
В начале мая издание Euractiv писало, что страны ЕС в 2025 году выдали более 620 тысяч виз гражданам РФ, что на 10,2% больше, чем в 2024 году, это число также стало рекордным с начала 2022 года. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Россиянам необходимо при каждой поездке запрашивать отдельное разрешение.
В МИД РФ не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя.
Шенгенская зона - это пространство 29 европейских государств, отменивших внутренний пограничный контроль, что позволяет свободно перемещаться между ними с единой визой. В нее входят 25 стран ЕС и четыре страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).
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