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"Зенит" объявил о продлении аренды Ренана - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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20:27 30.06.2026
"Зенит" объявил о продлении аренды Ренана

"Зенит" объявил о продлении аренды футболиста Ренана клубом "Васко да Гама"

© пресс-служба ФК "Зенит"Защитник "Зенита" Роберт Ренан
Защитник Зенита Роберт Ренан - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© пресс-служба ФК "Зенит"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о продлении аренды бразильского защитника Роберта Ренана клубом «Васко да Гама».
  • Новое соглашение с «Васко да Гама» о продлении аренды Роберта Ренана действует до конца 2026 года.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" в Telegram-канале объявил о продлении аренды бразильского защитника Роберта Ренана клубом "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро.
В августе 2025 года бразильская команда арендовала Ренана до конца сезона-2025/26 с возможностью продления договора.
Новое соглашение действует до конца 2026 года.
Ренану 22 года. Защитник перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в 2023 году, провел за петербуржцев 18 матчей, а также дважды был отдан в аренду - в бразильский "Интернасьонал" и саудовский "Аль-Шабаб".
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