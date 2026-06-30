"Зенит" объявил о продлении аренды Ренана

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" в Telegram-канале объявил о продлении аренды бразильского защитника Роберта Ренана клубом "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро.

В августе 2025 года бразильская команда арендовала Ренана до конца сезона-2025/26 с возможностью продления договора.

Ренану 22 года. Защитник перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в 2023 году, провел за петербуржцев 18 матчей, а также дважды был отдан в аренду - в бразильский "Интернасьонал" и саудовский "Аль-Шабаб".