"Зенит" объявил о продлении аренды Ренана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о продлении аренды бразильского защитника Роберта Ренана клубом «Васко да Гама».
- Новое соглашение с «Васко да Гама» о продлении аренды Роберта Ренана действует до конца 2026 года.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" в Telegram-канале объявил о продлении аренды бразильского защитника Роберта Ренана клубом "Васко да Гама" из Рио-де-Жанейро.
В августе 2025 года бразильская команда арендовала Ренана до конца сезона-2025/26 с возможностью продления договора.
Новое соглашение действует до конца 2026 года.
Ренану 22 года. Защитник перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в 2023 году, провел за петербуржцев 18 матчей, а также дважды был отдан в аренду - в бразильский "Интернасьонал" и саудовский "Аль-Шабаб".