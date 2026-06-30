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Песков обратился к международному сообществу после атаки ВСУ на Подмосковье - РИА Новости, 30.06.2026
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12:33 30.06.2026 (обновлено: 13:23 30.06.2026)
Песков обратился к международному сообществу после атаки ВСУ на Подмосковье

Песков: Москва хотела бы международной реакции на преступления киевского режима

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва хотела бы обратить внимание международного сообщества на преступления Украины, заявил Песков, комментируя атаку на Подмосковье.
  • Сегодня ночью силы ПВО сбили в регионе 60 беспилотников ВСУ.
  • Один из дронов упал на частный дом в Егорьевске, погиб шестимесячный ребенок.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Москва хотела бы обратить внимание международного сообщества на преступления Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Сегодня ночью ВСУ предприняли массированную атаку на Подмосковье. Силы ПВО сбили 60 беспилотников. Один из дронов упал на частный дом в Егорьевске. Погиб шестимесячный ребенок, три человека пострадали.
"Мы еще раз, пользуясь случаем, хотели бы <...> привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима", — сказал Песков журналистам.
Из-за ударов ВСУ страдают гражданские лица и гибнут дети, отметил он. По его словам, об этом должны знать все.
Украина в последнее время нарастила атаки на Московский регион. В середине месяца БПЛА совершили самый массовый за два года налет. Тогда пострадали семнадцать человек, повреждения получили 18 многоквартирных домов. Как отмечал Песков, это подтверждает, что киевский режим не нацелен на переговоры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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