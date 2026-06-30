В Подмосковье при атаке беспилотников погиб шестимесячный ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестимесячный ребенок погиб при атаке украинских дронов на подмосковный Егорьевск.
- Трое пострадали.
- В Дубне повреждения получило административное здание.
- В Фатеево Павлово-Посадского округа один из БПЛА упал на частный дом.
- Всего в регионе силы ПВО сбили 60 беспилотников.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Шестимесячный ребенок погиб при атаке украинских беспилотников на Егорьевск, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня ночью в результате падения беспилотника <...> загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу", — написал он в канале на платформе "Макс".
Остальных госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь.
БПЛА атаковали и другие населенные пункты Московского региона. В Дубне получило повреждения административное здание. В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа один из беспилотников упал на частный дом.
Как уточнил Воробьев, всего силы ПВО отразили налет 60 дронов. Их также сбили в Домодедово, Чехове, Кашире, Воскресенске, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино и Коломне.
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22 июня 2022, 17:18