Силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 БПЛА в Московской области.
- Атака беспилотников была отражена в нескольких городах, включая Домодедово, Чехов, Дубну, Каширу, Воскресенск.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 БПЛА в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"Всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников - в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском-Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске", - написал Воробьев в своем канале на платформе "Макс".
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