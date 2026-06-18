Атака БПЛА на Москву стала самой массированной за два года

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года, количество сбитых с начала суток беспилотников уже превысило 190, следует из подсчетов РИА Новости на основе информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным.