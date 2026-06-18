Рейтинг@Mail.ru
Атака БПЛА на Москву стала самой массированной за два года - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 18.06.2026
Атака БПЛА на Москву стала самой массированной за два года

Собянин сообщил о самой массированной атаке БПЛА на Москву за два года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года.
  • С начала суток силами ПВО Минобороны было сбито около 194 беспилотников.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года, количество сбитых с начала суток беспилотников уже превысило 190, следует из подсчетов РИА Новости на основе информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным.
По последним данным, с начала суток силами ПВО Минобороны было сбито около 194 беспилотников. Мэр уточнил, что работа ПВО продолжается.
Ранее наибольший налет, 81 БПЛА, был совершен 17 мая этого года, а 11 июня количество сбитых БПЛА достигло 78.
По данным Собянина, еще 65 БПЛА было сбито за сутки 14 марта, на следующий день, 15 марта - 54 беспилотника и 16 марта с 02.00 до 11.00 - еще 42 БПЛА.
В прошлом году 11 марта мэр российской столицы сообщал, что была отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Тогда на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
"Опасная провокация". В США раскрыли, что Украина замыслила против России
Вчера, 03:25
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала