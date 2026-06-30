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Футболист сборной Норвегии Нуса признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
22:40 30.06.2026
Футболист сборной Норвегии Нуса признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ

Футболист сборной Норвегии Нуса стал лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ

© Соцсети сборной Норвегии по футболуАнтонио Нуса
Антонио Нуса - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Соцсети сборной Норвегии по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Норвегии Антонио Нуса признан лучшим игроком матча чемпионата против команды Кот-д'Ивуара.
  • Сборная Норвегии обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1 в матче 1/16 финала мирового первенства.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Норвегии Антонио Нуса признан лучшим игроком матча чемпионата против команды Кот-д'Ивуара, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник сборная Норвегии обыграла ивуарийцев (2:1) в матче 1/16 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике. Нуса открыл счет в матче, поразив на 39-й минуте дальний угол ворот, в компенсированное к первому тайму время получил желтую карточку и был заменен на 71-й минуте.
ЧМ по футболу 2026
30 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Кот-д’Ивуар
1 : 2
Норвегия
74‎’‎ • Амад Диалло
(Николя Пепе)
39‎’‎ • Антонио Нуса
(Мартин Эдегор)
86‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Патрик Берг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нусе 21 год, он представляет немецкий "Лейпциг". На его счету за сборную Норвегии девять голов в 28 матчах.
В 1/8 финала норвежцы сыграют со сборной Бразилии, матч пройдет 5 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Гол Холанда в концовке вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026
Вчера, 21:59
 
ФутболСпортНорвегияКот-д'ИвуарАнтонио НусаСШАРБ ЛейпцигМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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