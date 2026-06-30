Футболист сборной Норвегии Нуса признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ

Во вторник сборная Норвегии обыграла ивуарийцев (2:1) в матче 1/16 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике. Нуса открыл счет в матче, поразив на 39-й минуте дальний угол ворот, в компенсированное к первому тайму время получил желтую карточку и был заменен на 71-й минуте.