Футболист сборной Норвегии Нуса признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Норвегии Антонио Нуса признан лучшим игроком матча чемпионата против команды Кот-д'Ивуара.
- Сборная Норвегии обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1 в матче 1/16 финала мирового первенства.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Норвегии Антонио Нуса признан лучшим игроком матча чемпионата против команды Кот-д'Ивуара, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник сборная Норвегии обыграла ивуарийцев (2:1) в матче 1/16 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике. Нуса открыл счет в матче, поразив на 39-й минуте дальний угол ворот, в компенсированное к первому тайму время получил желтую карточку и был заменен на 71-й минуте.
30 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
74’ • Амад Диалло
39’ • Антонио Нуса
86’ • Эрлинг Холанд
Нусе 21 год, он представляет немецкий "Лейпциг". На его счету за сборную Норвегии девять голов в 28 матчах.
В 1/8 финала норвежцы сыграют со сборной Бразилии, матч пройдет 5 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира завершится 19 июля.