Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Монако" выкупил нападающего Ансу Фати у "Барселоны".
- Ансу Фати подписал с "Монако" четырехлетний контракт до июня 2030 года.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Монако", за который выступает полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, выкупил у испанской "Барселоны" нападающего Ансу Фати, сообщается на официальном сайте монегасков.
Форвард ранее был арендован "Монако" на сезон-2025/26 с возможностью выкупа.
"Монако" рад объявить об активации опции выкупа Ансу Фати. 23-летний испанский нападающий подписал четырехлетний контракт с командой до июня 2030 года", - говорится в сообщении.
Фати является воспитанником "Барселоны", в составе которой стал двукратным чемпионом Испании, завоевал Кубок и Суперкубок Испании. В минувшем сезоне он забил 12 мячей в 30 матчах за "Монако" в различных турнирах.
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