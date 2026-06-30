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Власти Монако рассказали о взрыве, в котором пострадал украинский олигарх - РИА Новости, 30.06.2026
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10:29 30.06.2026 (обновлено: 21:25 30.06.2026)
Власти Монако рассказали о взрыве, в котором пострадал украинский олигарх

При теракте в Монако произошел взрыв заминированной посылки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Теракт в Монако произошел из-за детонации посылки со взрывным устройством.
  • Пострадали три человека, среди них может быть украинский олигарх Вадим Ермолаев.
  • Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.
ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Взрыв в Монако произошел из-за детонации посылки, сообщило местное правительство.
"В княжестве недалеко от площади де Мюлен раздался мощный взрыв, вызванный <...> устройством, которое было спрятано в посылке", — говорится в публикации в соцсети X.
Сотрудник полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Перешел черту". Во Франции набросились на Зеленского после взрыва в Монако
Вчера, 10:13
По словам Генерального прокурора княжества Монако Стефана Тибо, произошедшее нельзя расценивать как теракт.
Инцидент произошел накануне вечером. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. По данным BFMTV, среди них есть украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также ранения могли получить его жена и ребенок.
© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Сейчас правоохранительные органы тщательно анализируют данные видеокамер. Подозреваемого уже заметили в соседней французской коммуне Босолей, куда он добрался пешком.
© CCTVПодозреваемый в организации взрыва в Монако
Подозреваемый в организации взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© CCTV
Подозреваемый в организации взрыва в Монако

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.
© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев
По информации СМИ, Ермолаев отказался от украинского гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.
CC BY-SA 4.0 / Елена Кондрацкая / Артур Ермолаев
Артур Ермолаев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Елена Кондрацкая /
Артур Ермолаев
Поводом стало дело об организации крупной сети мошеннических кол-центров на Украине, писали СМИ. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.
Как сообщал ERR, Ермолаев-младщий заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Кол-центры и список Forbes. Что известно о подрыве украинского олигарха
Вчера, 13:25
 
В миреМонакоУкраинаЭстонияВладимир ЗеленскийИнтерполВадим ЕрмолаевТеракт в Монако
 
 
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