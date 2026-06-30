Власти Монако рассказали о взрыве, в котором пострадал украинский олигарх

Краткий пересказ от РИА ИИ Теракт в Монако произошел из-за детонации посылки со взрывным устройством.

Пострадали три человека, среди них может быть украинский олигарх Вадим Ермолаев.

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника.

ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Взрыв в Монако произошел из-за детонации посылки, сообщило местное правительство.

"В княжестве недалеко от площади де Мюлен раздался мощный взрыв, вызванный <...> устройством, которое было спрятано в посылке", — говорится в публикации в соцсети X

По словам Генерального прокурора княжества Монако Стефана Тибо, произошедшее нельзя расценивать как теракт.

Инцидент произошел накануне вечером. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. По данным BFMTV, среди них есть украинский олигарх Вадим Ермолаев. Также ранения могли получить его жена и ребенок.

© Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако © Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Сейчас правоохранительные органы тщательно анализируют данные видеокамер. Подозреваемого уже заметили в соседней французской коммуне Босолей, куда он добрался пешком.

© CCTV Подозреваемый в организации взрыва в Монако © CCTV Подозреваемый в организации взрыва в Монако

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.

© Фото : vadymiermolaiev.info Вадим Ермолаев © Фото : vadymiermolaiev.info Вадим Ермолаев

По информации СМИ, Ермолаев отказался от украинского гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.

Поводом стало дело об организации крупной сети мошеннических кол-центров на Украине, писали СМИ. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.