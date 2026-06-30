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СМИ: при взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх и его семья - РИА Новости, 30.06.2026
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00:27 30.06.2026 (обновлено: 01:19 30.06.2026)
СМИ: при взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх и его семья

Figaro: при взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх и его семья

© РИА Новости / Александр ВильфВид на порт Монте-Карло
Вид на порт Монте-Карло - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Вид на порт Монте-Карло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При мощном взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх, его жена и ребенок.
  • Двое взрослых находятся в критическом состоянии, несовершеннолетний — в тяжелом, но стабильном состоянии.
  • По данным украинских СМИ, речь идет о семье бизнесмена Вадима Ермолаева.
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако, сообщила газета Figaro.
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"Согласно имеющейся у нас информации, все три жертвы являются членами одной украинской семьи. Двое родителей, один из которых, возможно, является украинским олигархом, находятся в критическом состоянии, а несовершеннолетний – в тяжелом, но стабильном состоянии", — говорится в публикации.
Пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток, их госпитализировали, сообщает издание Nice-Matin.
Украинский портал "Новости. Live" со ссылкой на источники утверждает, что речь идет о семье бизнесмена Вадима Ермолаева. Эту информацию подтверждает и телеканал BFMTV.
Ранее BFMTV со ссылкой на полицию передавал, что среди пострадавших при взрыве — граждане России и Украины. Полиция Монако пока официально не подтвердила их национальность.
Мощный взрыв прогремел в княжестве накануне вечером. Согласно предварительным данным, на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди.
Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, речь, вероятно, идет о первом в истории княжества теракте.
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