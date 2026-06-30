СМИ: при взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх и его семья

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"Согласно имеющейся у нас информации, все три жертвы являются членами одной украинской семьи. Двое родителей, один из которых, возможно, является украинским олигархом, находятся в критическом состоянии, а несовершеннолетний – в тяжелом, но стабильном состоянии", — говорится в публикации.